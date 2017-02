Borghorster Stiftskreuz offenbar wieder da

Weitere Einzelheiten wollte er aber nicht mitteilen. Vor dem Landgericht muss sich ab Anfang März der mutmaßliche Auftraggeber des Diebstahls verantworten. Der 42-Jährige war im September 2016 in Bremen festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft, bestreitet aber, etwas mit dem Kunstraub zu tun zu haben. Das wertvolle Borghorster Stiftskreuz war vor mehr als drei Jahren aus einer Vitrine in der St. Nikomedes-Kirche gestohlen worden. Es stammt aus dem 11. Jahrhundert und hat einen Wert von schätzungsweise sechs Millionen Euro. Wegen des Raubes sind schon drei Männer aus Bremen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Stand: 17.02.2017, 07:35