Ostwestfalen-Lippe: Sternsinger bereiten sich vor

In Minden treffen sich am Donnerstagmorgen (29.12.2016) Kinder und Jugendliche und bereiten sich vor. Gewänder werden anprobiert und Lieder geübt. Auch in anderen Gemeinden sind in den kommenden zwei Wochen viele Sternsinger unterwegs. Vier kleine Könige aus Delbrück vertreten das Erzbistum Paderborn am 9. Januar beim Empfang im Kanzleramt.

Stand: 29.12.2016, 06:10