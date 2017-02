Die "First Lady" aus dem Siegerland

Ein- bis zweimal im Jahr sind Elke Büdenbender und ihr Mann Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Netphen-Salchendorf. Das entgeht kaum einem in dem 1200-Einwohner Dorf. Wenn in der Straße, an der Büdenbenders Elternhaus liegt, Autos von Polizei und Sicherheitspersonal parken, wissen die Salchendorfer: Frank-Walter Steinmeier ist zu Besuch.

Nachträglich den "Jagdschein" gelöst

Die Bürgermeisterin von Netphen-Salchendorf, Alexandra Wunderlich

An das Ehepaar erinnern sich alle gerne. " Die sind bodenständig geblieben und das wird auch so bleiben ", glaubt Theresia Büdenbender-Smith. Sie heißt wie viele andere hier Büdenbender, ist mit der neuen First Lady aber nicht verwandt.



Frank-Walter Steinmeier habe auch einen großen Sinn für die Traditionen im Ort, freut sich Ortsbürgermeisterin Alexandra Wunderlich. Wenn ein Mann von außerhalb mit einer Frau aus Salchendorf zusammen ist, muss er dafür, dass er bei den Junggesellen im Ort wildern darf, bei der Wurstekommission einen Jagdschein lösen und dafür zahlen.

Der "Bericht aus Salchendorf"

Skulptur der Wurstekommission in der Salchendorfer Ortsmitte

Und das hat Steinmeier dann vor zwei Jahren nachträglich gemacht. " Das zeigt eigentlich, dass er nicht abgehoben ist, sondern auch den Zugang zu den Menschen ha t", sagt Wunderlich.



Sie erinnert sich auch noch gut daran, als der Schulhof der Grundschule zum Fernsehstudio wurde. Außenminister Steinmeier war zu dem Zeitpunkt zu Besuch in Salchendorf. " Das war echt ne spannende Geschichte, wenn man da vorbeifährt und sieht, der Bericht aus Berlin, der kommt heute aus Salchendorf ", sagt Wunderlich.



Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass Steinmeier auch als Bundespräsident regelmäßig nach Netphen-Salchendorf kommt. Schließlich leben hier der Vater und die beiden Brüder seiner Frau.