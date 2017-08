Sparkasse führte Geld von Kunden am Fiskus vorbei

Die Staatsanwaltschaft in Münster ermittelt offenbar in einem größeren Fall von Steuerhinterziehung. Dabei geht es um den Verdacht, dass Mitarbeiter der Sparkasse in Kempten im Allgäu geholfen haben, viel Geld am Fiskus vorbei im Kleinwalsertal in Österreich anzulegen.

9 Millionen Euro Bußgeld

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung verlangen Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung in Münster von der Sparkasse 9 Millionen Euro Bußgeld.

Ermittlungen in Münster und Augsburg

Martin Botzenhardt von der Staatsanwaltschaft in Münster hüllt sich in Schweigen: Wegen des Steuergeheimisses könne er nichts zu dem Fall sagen. Sein Kollege in Augsburg bestätigt aber, dass die Ermittlungen in Münster und in Bayern laufen, schon im April wurden knapp 20 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

Selbstanzeigen von 150 Sparkassenkunden

Laut Süddeutscher Zeitung sollen sich 150 Sparkassenkunden aus Nordrhein-Westfalen selbst angezeigt haben, dadurch sei das Verfahren ins Rollen gekommen. Bis zum vergangenen Oktober galt in Österreich das Bankgeheimnis auch für Ausländer. Das nutzen Anleger, um ihr Geld dort steuerfrei zu deponieren.

Stand: 28.08.2017, 18:49