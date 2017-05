Siegener Stadtautobahn fertiggestellt

Die Anwohner der Schnellstraße in den Siegener Stadtteilen Eiserfeld und Niederschelden können aufatmen: Sieben Jahre lang mussten sie mit Baggern und anderen schweren Baumaschinen in ihrer Nachbarschaft leben. Jetzt ist der 3,1 Kilometer lange Abschnitt endlich fertig. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Landesverkehrsminister Michael Groschek geben den Verkehr am Donnerstag (11.05.2017) offiziell frei.

Sieben Jahre Baustellenlärm

Eigentlich sollten die Arbeiten schon Ende 2016 abgeschlossen werden, wegen des verhältnismäßig kalten Winters dauerte es dann aber doch länger. 100 Millionen Euro hat der Bau des Abschnitts gekostet. Hinzu kommen zehn Millionen Euro für den Kauf von Grundstücken.

Sieben Brücken

Für den Südabschnitt mussten sieben Brücken gebaut werden, um die Sieg und die Bahnschienen zu überqueren. Außerdem wurden Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von fast 1.500 Metern errichtet. Die Strecke verläuft nah an Häusern und Hallen. Besonders teuer wurde der 525 Meter lange Bühltunnel. Allein der Tunnel hat mehr als 26 Millionen Euro gekostet.

Die Hüttentalstraße (HTS) verläuft in Verlängerung der Autobahn 4 vom Kreuz Olpe-Süd über 25 Kilometer durch das Ferndorf- und Siegtal, durch Kreuztal und Siegen. Die HTS ist im Süden an die A 45 angebunden und endet in Niederschelderhütte knapp hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz.

Der Südabschnitt

1974 Baubeginn des ersten Abschnitts

Bereits 1974 war mit dem Bau des ersten HTS -Abschnitts begonnen worden. Im Süden und der Siegener Mitte war ursprünglich ein ganz anderer Verlauf geplant: Ein Tunnel war im Süden nicht vorgesehen. Stattdessen sollte die Straße einer weiten Schleife der Sieg folgen, die Siegaue zwischen Eiserfeld und Niederschelden wäre zugebaut worden. Dies wurde von einer Bürgerinitiative verhindert.

Auch in der Siegener Stadtmitte konnten Bürgerinitiativen eine Änderung der Pläne bewirken. Hier waren zwei mächtige Kreuzungsbauwerke hoch über den Bahngleisen vorgesehen. Die Straßentrasse wurde dann gegenüber den ursprünglichen Plänen stark abgesenkt und durch einen Tunnel geführt.

Stand: 11.05.2017, 08:06