Bahnhofssperrung Siegen: Brücke schwebt ein

Ein 70 Meter hoher Kran hebt die Brückensegmente über die Schienen und lässt sie ganz langsam hinab, bis sie ihre vorgesehenen Positionen auf den Pfeilern erreicht haben. Das erste dieser Manöver lockte am Dienstag (18.07.2017) zahlreiche Schaulustige an. Die Pfeiler sind bereits vor längerer Zeit gegossen worden. Die insgesamt drei beteiligten Kräne wurden am Wochenende (15./16.07.2017) angeliefert.

Die Bauarbeiten am Siegener Bahnhof ziehen sich bereits seit zwei Jahren dahin. Die Fertigstellung des Brücken-Rohbaus ist aber eine wichtige Etappe, weil sie mit den stärksten Verkehrsbehinderungen einhergeht. Die neue Fußgängerbrücke wird die gesamte Gleisanlage überspannen und barrierefreie Zugänge zu den Bahnsteigen ermöglichen.

Endstation Weidenau

Ein brenzliges Manöver

Bis Sonntag (23.07.2017) enden alle Züge aus Richtung Köln und Betzdorf in Siegen-Hauptbahnhof. Aus Richtung Hagen, Erndtebrück und Gießen ist spätestens in Siegen-Weidenau Endstation. Einige Züge des Main-Sieg-Expresses enden sogar schon in Rudersdorf. Zwischen Siegen-Weidenau und -Hauptbahnhof pendeln Ersatzbusse.

Wegen anderer Bauarbeiten gibt es auf der Rothaarbahn-Strecke sogar noch eine zweite Sperrung - zwischen Erndtebrück und Bad Berleburg.

Baustelle Siegen Hbf

Stand: 18.07.2017, 13:53