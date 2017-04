Prozessbeginn um Sexfalle in Detmold

Zweimal soll das Pärchen diese Masche versucht haben. Jeweils soll der Verlobte der Angeklagten aufgetaucht sein und die Männer mit einem Messer bedroht haben. In beiden Fällen hätten sie sich jedoch nicht einschüchtern lassen. Nach einem Handgemenge seien die Angeklagten geflüchtet, allerdings ohne Beute. Laut Staatsanwaltschaft war die Abzocke geplant. Außerdem steht das Pärchen wegen eines Einbruchs in ein Detmolder Lederwarengeschäft vor Gericht. Gefasst worden sind sie bei einem versuchten Diebstahl in einer Drogerie.

Stand: 24.04.2017, 06:52