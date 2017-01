Pech für Grevener Firma: Christo-Auftrag geplatzt

Dem Grevener Textil-Hersteller Setex ist ein Riesen-Auftrag geplatzt. Die Firma hatte gehofft, für das nächste Projekt des international bekannten Künstlers Christo zwei Millionen Quadratmeter Stoff zu liefern.

Die Floating Piers in Italien

Ein Sprecher von Setex sagte, von der Absage sei das Unternehmen völlig überrascht. Setex hatte bereits die rund 90.000 Quadratmeter Stoffbahnen in leuchtendem Gelb für die Installation "Floating Piers" geliefert.

Christo wollte mit den Textilien einen Fluß im US -Bundesstaat Colorado überspannen. Daraus wird aber nun nichts. Christo sagte das Projekt "Over the River" in Colorado aus Protest gegen den amerikanischen Präsidenten Trump ab. Für die Überspannung des Flusses Arkansas verhandele er seit 20 Jahren mit den Behörden, die nun einen neuen Chef hätten, sagte der 81-Jährige. Er könne kein Projekt realisieren, das diesem Chef diene. Weitere Angaben dazu wollte Christo nicht machen.

Nun wolle er sich auf ein anderes Projekt in Abu Dhabi konzentrieren, sagte Christo. Dabei soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine 150 Meter hohe Skulptur aus mehr als 400 000 Ölfässern errichtet werden.

Stoffe aus dem Münsterland für Christo

Der in Bulgarien geborene Christo hat bereits mehrfach auf das besonders strapazierfähige Polyamid-Gewebe aus dem Münsterland gesetzt. So stammt unter anderem der Stoff, mit dem er vor zwanzig Jahren den Reichstag einhüllte, von dem Spezialisten Schilgen aus Emsdetten. Das Unternehmen war 2013 in Setex aufgegangen. In der Schweiz verpackte Christo Bäume mit dem Stoff, in New York wurde das Gewebe zu einem Band aus gelb-orangenen Toren.