Schwerer Verkehrsunfall in Bielefeld

Nach Angaben der Polizei raste ein 37-jähriger Mann an einer roten Ampel fast ungebremst in einen stehenden Pkw mit drei Insassen hinein. Diese wurden dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher prallte gegen den Ampelmast, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer angetrunken war.

Stand: 28.12.2016, 06:00