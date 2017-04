Schwarzfahrer schlagen Kontrolleur in Soest zusammen

Zwei Schwarzfahrer haben auf dem Bahnhof in Soest zwei Kontrolleure angegriffen und einen von ihnen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Die Kontrolleure hatten die 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen am Dienstagnachmittag (25.04.2017) in einem Zug der Eurobahn erwischt. Sie wollten die Personalien der beiden in Dortmund gemeldeten Marokkaner feststellen.

In vollem Lauf auf Mann eingetreten

Als die Jugendlichen in Soest den Zug verließen, wollten die Kontrolleure die Schwarzfahrer festhalten, doch die schlugen nach Polizeiangaben unvermittelt zu. Später traten sie aus vollem Lauf auf einen der Kontrolleure ein, der schon am Boden lag.

Schüler leisteten Erste Hilfe

Aus dem Zug aussteigende Schüler leisteten Erste Hilfe. Die Polizei nahm die Schläger kurz darauf in Bahnhofsnähe fest.