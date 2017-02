Begeisterung in Bocholt: SPD feiert Schulz

So war Parteitag in Bocholt wohl noch nie. Eigentlich sitzen nur rund 40 Delegierte zusammen, wählen den Vorsitzenden, den Kassierer und die Beisitzer ihres Stadtverbands. Aber dieses Mal: Etwa 500 Sozialdemokraten aus dem ganzen Kreis Borken sind am Montag (06.02.2017) als Zuschauer gekommen. Dazu viel mediale Aufmerksamkeit: Mehrere Fernsehsender, Zeitungen und ein Dutzend Fotografen berichten aus Bocholt, wo sonst beim jährlichen Parteitag meist nur ein Reporter der lokalen Zeitung sitzt.

Minutenlanger Applaus

Als Martin Schulz den Saal betritt jubeln die Zuschauer. Viele reißen zuvor verteilte Plakate hoch, auf denen steht: "Zeit für Martin!" und "Jetzt ist Schulz!" Minutenlanger Applaus. Schulz bahnt sich seinen Weg nach vorne. Dutzende Genossen umlagern den Kanzlerkandidaten, den neuen Hoffnungsträger der SPD, nicht nur hier in Bocholt. Schulz erträgt geduldig Selfies mit ihm. Ein kleiner Junge, der sich eigentlich nicht richtig traut, wird dem prominenten Sozialdemokraten auf den Schoß gesetzt. Schulz schreibt minutenlang Autogramme.

Video starten, abbrechen mit Escape Martin Schulz im Interview vom SPD-Parteitag in Bocholt | Aktuelle Stunde | 06.02.2017 | 05:30 Min. | Verfügbar bis 06.02.2018 | WDR

Besuch in Bocholt aus Solidarität

Schulz war zum Parteitag gekommen, um der SPD hier den Rücken zu stärken. Denn führende Sozialdemokraten in der Stadt bekommen seit Monaten Hassmails. Der Bocholter SPD-Vorsitzenden Thomas Purwin war deshalb zurückgetreten. " Ich will hier ein Bekenntnis ablegen, ein Bekenntnis zur Solidarität mit jemandem der für unsere Partei arbeitet und deswegen angefeindet wird, " sagt Martin Schulz und schaut zu Thomas Purwin.

SPD-Anhänger in Bocholt feiern Martin Schulz