Schüsse auf Polizeiwache: Tatwaffe war wohl Zwille

In Lüdenscheid ist am Dienstagabend (10.01.2017) die Polizeiwache beschossen worden. Drei Fensterscheiben wurden getroffen, verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm am späten Abend einen 26-jährigen Lüdenscheider vorläufig fest.

Schüsse wohl mit Zwille abgegeben

Die sichergestellte Zwille

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag (11.01.2017) mitteilten, wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen die mutmaßliche Tatwaffe gefunden - eine Zwille mit Stahlkugeln.

Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Mordkommission Hagen ermitteln.

Stand: 11.01.2017, 10:32