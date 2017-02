Erfolg für Schlachtbetriebe vor OVG Münster

Die heimischen Schlachtbetriebe haben über Jahre offenbar zu hohe Gebühren an das Land bezahlt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Dienstag eine Kontroll-Gebühr des Landesumweltamtes als rechtswidrig eingestuft, unter anderem weil sie unverhältnismäßig hoch sei.