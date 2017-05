Sparda-Bank-Aufsichtsrat in Münster tritt zurück

Die Sparda-Bank in Münster hat am Mittwoch (10.05.2017) überraschend mitgeteilt, dass ihr kompletter Aufsichtsrat die Ämter niederlegen will. Das neunköpfige Gremium wird Mitte Juni zurücktreten. Für einige endet dann ohnehin die Amtszeit, die übrigen legen vorzeitig ihr Amt nieder.

Die Sparda-Bank sagt nichts Genaues zu den Rücktrittsgründen. Allerdings erwähnt die Bank die laufenden Ermittlungen gegen ihren früheren Vorstandvorsitzenden Enrico Kahl. Der wird beschuldigt, in großem Stil Spesen der Bank veruntreut zu haben. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich auf ingesamt 19 Personen erweitert. Die Staatsanwaltschaft und die Sparda-Bank Münster wollen sich aber nicht dazu äußern, ob auch der amtierende Aufsichtsrat zu den Beschuldigten gehört.