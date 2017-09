Freie Fahrt für Radfahrer in Rheine

Die Stadt will sich fahrradfreundlicher präsentieren, deshalb dürfen Radfahrer jetzt auch in Fußgängerzonen Radfahren. Am Montag (04.09.2017) wurden zum Beispiel vor der Ems-Galerie neue Schilder aufgestellt, die das Radfahren gestatten. Führt dies nicht zu mehr Unfällen in der Fußgängerzone, dann will Rheine die Radfahr-Erlaubnis unbefristet verlängern.

Die Stadt plant außerdem schon jetzt hunderte neue Radstellplätze in der Innenstadt. Städte wie Dülmen oder auch Ibbenbüren haben bereits gute Erfahrungen damit gemacht, ihre Fußgängerzonen auch wieder für Radfahrer zu öffnen.

Stand: 05.09.2017, 08:22