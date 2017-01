Rhein-Ruhr-Express auch bis Münster und Minden

Die ersten Züge fahren zwar schon mit dem Logo des Rhein-Ruhr-Express ( RRX ), dabei muss die eigentliche Trasse noch gebaut werden. Aber immerhin: Im März sollen die Bauarbeiten beginnen. Und langfristig können auch Münster, Bielefeld und Minden von dem Prestigeprojekt profitieren. Entsprechende Pläne stellt NRW -Verkehrsminister Michael Groschek am Montag (23.01.2017) in Münster vor.

Hauptverkehrsachse des Rhein-Ruhr-Express ist zwar die Strecke Köln-Dortmund. An diese Kerntrasse sollen in weiteren Ausbauschritten aber auch die westfälischen Städte Münster, Bielefeld und Minden angebunden werden. Am (23.01.2017) kommt nun Minister Groschek nach Münster: mit einer Studie im Gepäck. Sie soll darlegen, welche Vorteile der RRX für die Menschen im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe haben wird.

Milliardenprojekt startet im März

NRW-Verkehrsminister Michael Groschek

Die ersten Pläne für den RRX liegen schon seit 14 Jahren auf dem Tisch, im März 2017 ist nun der Baustart geplant, zunächst bei Köln und danach im Raum Essen. Die bislang erwarteten Kosten für die Kerntrasse liegen bei 2,65 Milliarden Euro. Ab Ende 2018 sollen hier die ersten von rund 80 neuen Doppelstockwagen rollen. Häufiger fahren die neuen Züge zunächst aber noch nicht. Erst wenn die komplette Strecke bis Dortmund ausgebaut ist, sollen sie im Viertelstundentakt rollen.

National Express und Abellio am Start