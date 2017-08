Hans-Josef Vogel als neuer Regierungspräsident in Arnsberg ins Amt eingeführt

NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Dienstag Vormittag (29.08.2017) den langjährigen Arnsberger Bürgermeister Hans-Josef Vogel in das Amt des Regierungspräsidenten eingeführt. „Hans-Josef Vogel ist jemand, der den Mut hat, nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten" , sagte Reul. "Dafür hat er viele Beweise geliefert.“ Vogel ist Nachfolger von Diana Ewert, die zweieinhalb Jahre Regierungspräsidentin in Arnsberg war.

Schwerpunkt auf Thema "Digitalisierung" setzen

Der neue Regierungspräsident meint, dass die Bezirksregierung als Schulaufsicht und die Kommunen als Schulträger enger als bisher zusammenarbeiten müssen. Nur so könne das große Zukunftsthemas „Digitalisierung“ erfolgreich gemeistert werden: „Wir brauchen in den Schulen eine digitale Infrastruktur. Damit werden neue Lern- und Lehrformen möglich. Unterricht wird spannender und wir können Kinder und Jugendliche wesentlich individueller fördern“ , sagt Vogel.

Neuer Regierungspräsident in Arnsberg: Hans-Josef Vogel

Landesweit ist die Bezirksregierung Arnsberg für die Unterbringung und Zuweisung von Flüchtlingen zuständig. Vogel hält es für wichtig, möglichst viele geflüchtete Menschen schnell in privatem Wohnraum unterzubringen. Er fordert außerdem mehr Kompetenzen für die Städte und Gemeinden beim Flüchtlingsthema. Kommunen sollten die Flüchtlinge beispielsweise sofort in Integrationskurse schicken dürfen – und nicht wie bisher das Okay des Bundesamtes für Migration abwarten müssen.

Preise für viele Projekte in Arnsberg

Als Arnsberger Bürgermeister hat Vogel die Initiative „Neue Nachbarn Arnsberg“ angeregt. Das sind Flüchtlinge, die sich ehrenamtlich für andere Flüchtlinge engagieren. Dafür hat ihnen Hans-Josef Vogel sogar im Rathaus ein Büro eingerichtet. „ Die Geflüchteten wissen am besten, was für andere geflüchtete Menschen notwendig ist “, sagt der neue Regierungspräsident, „ dass sie die Verwaltung beraten und sagen: Das sind jetzt die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. “

Arnsberg: für viele Projekte ausgezeichnet

Vogel hat in seiner Amtszeit zahlreiche Projekte angestoßen, die bundesweit Vorbildcharakter hatten. So war Arnsberg eine der ersten Städte, die ein Beschwerdemanagement einrichtete. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die Stadt mit der Frage des demografischen Wandels. Dafür hat Arnsberg viele Preise bekommen. Sogar aus Japan sind Experten nach Arnsberg gekommen, um von den Projekten zu lernen.

Das Amt des Regierungspräsidenten ist eine große Herausforderung: Mit 8000 Quadratkilometern Fläche, 89 Kommunen und 3,6 Millionen Einwohner ist der Regierungsbezirk größer als manches europäisches Land. Und mit dem ländlichen, aber wirtschaftsstarken Südwestfalen und den großen Ruhrgebietsstädten ein Bereich mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen.