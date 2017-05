800 Münsteraner demonstrieren für Europa

Rund 800 Menschen demonstrierten am frühen Sonntagnachmittag (07.05.2017) auf dem Prinzipalmarkt für ein gemeinsames Europa. Die Initiative will sich fortan aber nicht mehr im Wochenrhythmus in der Innenstadt treffen. Künftig sind ihre Kundgebungen jeweils am ersten Sonntag eines Monats geplant, kündigten die Organisatoren an. Nach ihren Angaben kamen zu den Sonntags-Demonstrationen im Durchschnitt etwa 1000 Menschen. Die pro-europäischen Kundgebungen hatten im März begonnen.

Stand: 07.05.2017, 15:28