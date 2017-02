Rettung für baufälliges Gefängnis in Münster?

"Kulturhistorische Bedeutung"

Zellentrakt in der JVA Münster

Doch auch die Idee, das Gefängnis abzureißen, werde noch diskutiert. Die Denkmalschützer bei der Bezirksregierung protestieren gegen solche Pläne. Die JVA sei das älteste auch heute noch gut erhaltene Zellengefängnis Preußens dieser Bauart und daher von besonderer kulturhistorischer Bedeutung.

Räumung im Hauruckverfahren

Anfang Juli 2016 waren die meisten Häftlinge in einer Hauruck-Aktion in andere Haftanstalten verlegt worden. Dadurch müssen Untersuchungshäftlinge bei Gerichtsterminen über weite Strecken gefahren werden. Kurz vor der Räumung hatte es lautstarke Proteste unter den Gefangenen gegeben. Mit der plötzlichen Verlegung waren viele Insassen aus ihrer Ausbildung, der Arbeit in Werkstätten und aus Drogentherapien herausgerissen worden.