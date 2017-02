Prozessauftakt: Mann aus Bünde rast in Feiergruppe

Auf einem Überwachungsvideo sind die Feiernden zu sehen. Nichts ahnend sitzen sie in dem Hinterhof, als pötzlich ein Pkw auftaucht und direkt in die Gruppe fährt. Die sieben Menschen haben keine Chance auszuweichen. Sie werden aber zum Glück nicht ernstlich verletzt. Einigen gelingt es, sich auf den Fahrer zu stürzen. Doch der wehrt sich mit einem Schraubendreher und kann fliehen. Kurze Zeit später stellt sich der Bünder der Polizei. Doch warum er in die Gruppe gefahren ist, hat er bislang nicht gesagt.