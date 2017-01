Geständnis: Mitbewohner in Coesfeld mit Axt erschlagen

Die blutige Attacke passierte bereits im Juni 2013 in Coesfeld. Der Angeklagte und seine Ehefrau wohnten mit dem Opfer in einer Wohngemeinschaft zusammen. Laut Anklage gab es Spannungen in der WG. Außerhalb der Wohnung soll es dann zu der tödlichen Attacke gekommen sein, als der Angeklagte und der Mitbewohner in Streit gerieten.

Totschlagprozess erst dreieinhalb Jahre nach der Tat

Danach soll der 41-Jährige die Leiche in einem nahen Waldstück versteckt haben. Monate später, im Oktober 2013, wurde der Tote dann zufällig gefunden. Der Verdacht fiel erst später auf den Angeklagten, als seine Ehefrau eine Aussage machte.

Stand: 26.01.2017, 12:13