Tönnies-Mitarbeiter betrügt Tönnies

Der Angeklagte hatte in der Firma weitreichende Befugnisse. So konnte er Rechnungen anderer Unternehmen des Tönnies-Konzerns genehmigen und zur Bezahlung an die Buchhaltung weiterleiten. Dieses Vertrauen soll der Mitarbeiter über Monate ausgenutzt haben, indem er selbst Rechnungen schrieb. Dazu benutzte er den Briefkopf einer existierenden Firma, die aber keine Geschäfte mit Tönnies machte. Es fiel dann aber doch auf, weil der Angeklagte sein eigenes Konto in den Briefkopf kopiert hatte. Da waren bereits mehr als eine Viertelmillion Euro an ihn ausgezahlt worden.

Stand: 15.08.2017, 12:44