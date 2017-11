Auftakt der Landessynode der Evangelischen Kirche Westfalen

Die 200 Teilnehmer der Synode vertreten rund 2,3 Millionen evangelische Christen in Westfalen. So viel wie möglich vom Leben in und mit der Kirche soll auf ihrer viertägigen Jahresversammlung des Kirchenparlaments zum Thema werden. Finanzen, Formalien und Personalien werden ebenso besprochen wie globale und geistliche Themen, die Situation verfolgter und bedrohter Christen im Orient zum Beispiel. Auch die Frage, auf welche Aufgaben sich Pfarrer in Zukunft konzentrieren sollen, und wie ihre Rolle in der Gemeinde gestärkt werden kann, wird diskutiert, Ergebnisse der zwei Jahre dauernden Diskussion zu diesem Thema vorgestellt.

Blick zurück auf das Reformationsjubiläum

Mit einer Rückschau auf das Reformationsjahr hat die Synode am Morgen begonnen. Für Präses Annette Kurschus ist 2017 die gesellschaftliche Bedeutung der evangelischen Kirche deutlich geworden. „Wir sind gefragter, als wir selbst dachten“, so Kurschus wörtlich. Das tue gut. Gleichzeitig mahnte sie, dass Kirche nicht auf eine „Harmonieagentur“ reduziert werden dürfe und forderte dazu auf, kritisch und unbequem Position zu beziehen.

Weiter ging Kurschus auf den Pfarrberuf ein. Die Zahlen sinken, Pfarrer müssen sich um immer größere Gemeinden kümmern. Wie der Beruf trotzdem gestärkt werden kann, ist ein Thema, mit dem sich das Kirchenparlament in dieser Woche beschäftigt.

Die rund 200 Mitglieder tagen bis Donnerstag in Bielefeld.

Stand: 20.11.2017, 16:39