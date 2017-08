Wieder Polizeiautos in Münster beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen (06.08.2017) sind in Münster erneut Polizeiwagen beschädigt worden, bereits zum zweiten Mal in wenigen Wochen. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. Auf insgesamt sieben Autos sind Parolen geschmiert worden, zum Beispiel: "All cops are targets" . Zu Deutsch: "Alle Polizisten sind Ziele." Die Fahrzeuge waren auf einem Polizeigelände an der Weseler Straße abgestellt.

Staatsschutz ermittelt