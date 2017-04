Feuer bedroht schlafende Obdachlose

Drei Obdachlose sind in der Nacht zum Montag (24.04.2017) der Tat eines mutmaßlichen Brandstifters knapp entgangen. Ein Unbekannter hatte laut Polizei Feuer an der Tür eines gemeinnützigen Vereins in Bielefeld gelegt, während die Männer in einem angrenzenden Verschlag schliefen.

Als die Polizisten eintrafen, brannte die Tür und der Rauch hatte sich ausgebreitet. Die Beamten retteten die Männer. Sie blieben unverletzt. Nahe des Tatorts wurde ein teils geleerter Benzinkanister gefunden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Benzinkanisters machen können. Es soll sich dabei um einen typischerweise bei Tankstellen erhältlichen Kanister handeln.

Bezogen auf den oder die Täter ermittle man in alle Richtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Stand: 24.04.2017, 18:39