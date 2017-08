Müllberge an Autobahnen kosten Millionen

Der Aufwand, illegal abgeladenen Haus- und Sperrmüll abzutransportieren und alles einzusammeln, was nicht in die Mülleimer geworfen wird, kostet: in ganz Nordrhein-Westfalen ungefähr 3,5 Millionen Euro im Jahr. "Es ist einfach unnütz. Rausgeschmissenes Geld im Grunde genommen“, bedauert Jens Kaminski. Das Geld könne man besser in die Sanierung von Fahrbahnen oder den Neubau von Lärmschutzwänden stecken, so Kaminski weiter.

Parkplätze werden zu Campingplätzen

Wilde Toiletten unter Bäumen und Büschen

Ein weiteres Problem sind Pkw - und LKW -Fahrer, die sich das Geld für eine Toilettennutzung sparen wollen. Vor allem auswärtige Lkw-Fahrer verbringen ganze Wochenenden auf den Parkplätzen. Sie müssen ihre Pausen einhalten und haben häufig nicht das Geld für eine Pension oder ein Hotel. Straßen NRW ist da machtlos.

Stand: 23.08.2017, 10:03