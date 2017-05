Südwestfalen: Zwei Tote bei Motorrad-Unfällen

Ein Autofahrer wollte in Kierspe nach links abbiegen und übersah dabei, dass drei Motorräder entgegen kamen. Der erste der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem PKW. Er verletzte sich tödlich. Ein weiterer Biker und der PKW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Zwei tote, sechs verletzte Biker

Ähnliches ereignete sich am Samstagnachmittag (06.05.2017) bei Soest: Auch hier übersah ein Autofahrer beim Abbiegen zwei Motorräder. Beide prallten auf das Fahrzeug. Dabei verletzte sich einer der beiden Motorradfahrer so stark, dass er später im Krankenhaus starb.

Bei anderen Unfällen mit Motorrädern gab es am Wochenende (06./07.05.2017) in Südwestfalen weitere vier Verletzte. Die Unfälle ereigneten sich in Schmallenberg-Lenne, Arnsberg-Herdringen, Kreuztal und Warstein-Hirschberg.