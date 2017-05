Schwere Unfälle mit Motorradfahrern im Sauerland

In Sundern endete die Motorradtour eines 41-Jährigen in einem Zusammenprall mit einem Pkw . Der Autofahrer hatte den Biker übersehen, der 41-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu.

Ebenfalls durch einen Zusammenstoß mit einem Wagen in Drolshagen-Wenkhausen wurde eine 53-jährige Motorradfahrerin aus Tönisvorst schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Das Motorrad ist nicht mehr fahrtüchtig, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Weitere Unfälle wegen Fehleinschätzungen

In Drolshagen, Finnentrop-Rönkhausen und Bad Berleburg verunfallten Motorradfahrer jeweils in Kurvenbereichen. So etwa ein 49-Jähriger, der in Drolshagen-Husten eine langgezogene Linkskurve schnitt, in den Gegenverkehr geriet, seine Maschine gegen lenkte und im Anschluss eine Böschung fünf Meter tief hinab stürzte.

Stand: 01.05.2017, 13:52