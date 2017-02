Geständnis im Rekener Mord-Prozess

Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Montag (06.02.2017) ein Mordprozess vor dem Landgericht Münster begonnen. Der 58-Jährige aus Reken gab zu, seine schlafende Ehefrau getötet haben. Mit einem 1,7 Kilo schweren Hammer habe er ihr mehrfach auf den Kopf geschlagen.

Raubüberfall vorgetäuscht

Auch der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass er anschließend einen Raubüberfall vortäuschen wollte, stimme. Nach den tödlichen Schlägen hatte er den Schmuck seiner Frau zusammengesucht und versteckt. Danach hatte er die Polizei angerufen, um den vermeintlichen Überfall auf seine Frau zu melden.

Sex-Chats im Internet?

Schon bei der polizeilichen Vernehmung in der Nacht hatte der Rekener aber eingeräumt, die Tat selbst begangen zu haben. Zum Motiv sagte er im Prozess am Montag, vor der Tat habe es zum wiederholten Male Streit gegben. Seine Frau habe damit gedroht, ihn zu verlassen. Als sie sich schlafen gelegt habe, sei ihm der Gedanke gekommen: "Ich muss das jetzt zu Ende bringen" . Hintergrund der Streitigkeiten waren laut Anklage wiederholte Sex-Chats des Mannes in einem Internetportal. Dem Rekener droht lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes.

Stand: 06.02.2017, 12:18