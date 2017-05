Mondforscher treffen sich in Münster

Rund 150 Wissenschaftler aus Europa, Russland, China, Japan, Kanada und den USA treffen sich in dieser Woche in Münster zu einer Doppel-Tagung. Am Dienstag (02.05.2017) und Mittwoch gibt es das "European Lunar Symposium". Nach Angaben des Institutes für Planetologie der Uni ist das die wichtigste dem Mond gewidmete Konferenz in Europa.

In der Universität im münsterischen Schloss treffen sich die Mondforscher

Das Institut für Planetologie ist seit Jahren an der internationalen Mondforschung maßgeblich beteiligt, derzeit z.B. an der "Lunar Reconnaissance Orbiter"-Mission (LRO) der NASA . Bei dieser 2009 gestarteten Mission macht eine Raumsonde Bilder für eine hochaufgelöste Kartierung der Mondoberfläche und misst auch die kosmische Strahlenbelastung. Die Ergebnisse werden ein Thema bei der Tagung sein.

NASA finanziert Treffen

Sie soll Wissenschaftler, Industrievertreter und Repräsentanten der einzelnen Raumfahrtagenturen an einen Tisch zu bringen, um die Mondforschung nachhaltig zu fördern. Finanziert wird sie durch das "Solar System Exploration Research Virtual Institute" der amerikanischen Raumfahrtorganisation NASA .

Daran schließt sich ein zweitägiger Workshop "New Views of the Moon" an, der von der Universität Indiana/ USA ausgerichtet wird.

Stand: 01.05.2017, 15:32