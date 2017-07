Prozess um Misshandlung im Altenheim

Vor dem Amtsgericht Münster hat am Dienstag (18.07.2017) der Prozess gegen eine 30-jährige Altenheimpflegehelferin begonnen. Sie soll eine 90-jährige Bewohnerin schwer misshandelt haben, die dement und stumm war. Der Angeklagten droht mindestens ein Jahr Haft.

Blaue Flecken machten misstrauisch

Das Amtsgericht wird den Fall im Herbst weiterverhandeln

Bereits im März vergangenen Jahres wurde Vera Kälker misstrauisch. Jeden Tag besuchte die Münsteranerin ihre Mutter im Altenheim und entdeckte plötzlich Blaue Flecken an den Armen, unter der Brust, blutige Verletzungen an Ellenbogen und Schienbein. Außerdem fehlte ein Zahn.

Die Angeklagte hatte zu der Zeit die alte Dame gepflegt. Und nur bei ihr hätte ihre Mutter plötzlich ängstlich reagiert. Sprechen konnte die 90-Jährige nicht – seit einem Schlaganfall ist sie stumm.

Fotos an Heimleitung geschickt

Vera Kälker machte Fotos von den Verletzungen und schickte sie an die Heimleitung. Das "Maria-Trost"– Heim in Münster ist eine Einrichtung des Franziskanerinnen-Ordens. Dort arbeitete die Angeklagte seit sieben Jahren. Die Heimleitung glaubte zunächst, die blauen Flecken wären altersbedingt.

Videokamera installiert

Daraufhin installierte Vera Kälkers Mann eine Videokamera – versteckt in einem Radiowecker. An drei Tagen nahm sie auf, was nun als Beweismittel vor Gericht zugelassen ist: Schläge ins Gesicht der 90-Jährigen, Würgen mit dem Arm, eine Art von Waterboarding, um der Bewohnerin gewaltsam Medikamente und Wasser zu verabreichen.

Der Heimbetreiber hat die 30-jährigen Pflegehelferin fristlos entlassen. Außerdem verhängte das Amtsgericht schon vor Prozessbeginn ein vorläufiges Berufsverbot.

Angeklagte erinnert sich nicht

Die Angeklagte sagte am Dienstag vor Gericht, sie könne sich nicht an die Taten erinnern. Sie sei depressiv, so ihr Anwalt. Seit Jahren ist sie in therapeutischer und psychiatrischer Behandlung, hat in diesem Jahr versucht, sich das Leben zu nehmen.

Das Gericht entschied auch aufgrund ihres Verhaltens in dem Prozess, dass ein psychiatrisches Gutachten klären müsse, ob sie überhaupt verhandlungsfähig sei. Der Prozess wird voraussichtlich im Herbst fortgesetzt.

Stand: 18.07.2017, 14:24