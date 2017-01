Ein Schwerverletzter bei Messerstecherei in Siegen

Drei Verdächtige festgenommen

Der 27-Jährige ist am Sonntagnachmittag während eines Streits in einem Mehrfamilienhaus nahe der Siegener Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Drei Tatverdächtige waren mit einem Wagen vom Tatort geflohen, wurden aber kurze Zeit später in der Innenstadt festgenommen.

Wie es zu der Tat gekommen ist und aus welchen Motiven, das ist noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission aus Hagen ermitteln. Möglicherweise wird schon am Montag (23.01.2017) entschieden, ob die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft müssen.

Stand: 23.01.2017, 07:39