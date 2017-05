Frau durch Messerstiche verletzt

In Münster-Roxel ist am Mittwoch (03.05.2017) eine 38 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Der Ehemann der Frau steht im Verdacht, mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben. Die Frau konnte sich nach dem Angriff in der gemeinsamen Wohnung auf die Straße flüchten und Passanten um Hilfe bitten.

Kurze Zeit später nahm die Polizei den 43-jährigen Ehemann in der Nähe der Wohnung fest. Nach Angaben der Polizei war ein Streit zwischen dem Ehepaar am Morgen eskaliert. Weitere Hintergründe wurden nicht genannt. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, schwebte die Frau aus Münster-Roxel nicht in Lebensgefahr. Inzwischen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Stand: 03.05.2017, 14:43