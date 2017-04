Bielefeld: Pannenservice-Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Der Sattelschlepper war liegengeblieben, der Mechaniker hatte das Führerhaus nach vorne geklappt, um an den Motor zu kommen. Allerdings klappte das Führerhaus laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache zurück und klemmte den Mann ein. Er wurde von Zeugen des Unfalls und der Feuerwehr befreit und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Stand: 21.04.2017, 06:36