Hoher Schaden bei Lkw-Unfall nahe Ibbenbüren

Über 650.000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Lkw-Fahrer: Das ist die Bilanz eines Unfalls mit einem Autotransporter am Donnerstag (02.02.2017) auf einer Landstraße nahe Ibbenbüren im Münsterland. Nach Angaben der Polizei dauerten die Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden an.

Der Autotransporter, beladen mit mehreren Neufahrzeugen einer Luxusmarke, war aus noch ungeklärter Ursache auf der Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt.

Stand: 02.02.2017, 18:28