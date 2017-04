A1 nach Lkw-Unfall gesperrt

Die Sperrung hatte zu erheblichen Staus geführt, der Verkehr wurde umgeleitet. Nach Polizeiangaben war der Laster am Nachmittag auf der A1 in Richtung Dortmund aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Mittelleitplanke und kippte in den Gegenverkehr. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Stand: 28.04.2017, 22:02