Festakt in Detmold: Lippe gehört seit 70 Jahren zu NRW

Beitritt am 21. Januar 1947

Im Sommer 2016 feierte das Land Nordrhein-Westfalen sein 70-jähriges Bestehen mit einem mehrtägigen Bürgerfest in Düsseldorf. Nur ganz im Nordosten wurde noch nicht gefeiert, denn der ehemalige Kleinstaat Lippe trat dem Bindestrich-Land erst am 21. Januar 1947 bei. Nach außen wird der dritte Landesteil durch die Lippische Rose auf dem Wappen präsentiert. Am Samstag (21.01.2017) wird nun also auch im heutigen Kreis Lippe gefeiert. " Rhein, Ross und Rose gehören einfach zusammen ", sagt Landtagspräsidentin Carina Gödecke. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) und ihr Kabinett werden am Nachmittag in Detmold tagen, ehe sich am Abend im Landestheater ein Festakt anschließt.

