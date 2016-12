Münsteraner Millionär ist "ganz der Alte"

Das Geschäft läuft inzwischen richtig gut. Bei all dem Wirbel um seine Person ist Leon Windscheid aber am Boden geblieben. Im Alltag wird der Millionär häufiger gefragt, wo denn jetzt die Rolex oder der Porsche sei. " Das sind so Sachen, die sind nicht meins ", sagt Windscheid. "I n Gedanken gibt einem eine Million Euro natürlich jede Menge Freiheit, und die Möglichkeit, einen Traum wie die " MS Günther" wahr werden zu lassen, aber abgesehen davon, würde ich sagen: Ich bin ganz der Alte !"