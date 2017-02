Kleinflugzeug gegen Windrad geprallt: Pilot stirbt

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit dem Leichtflugzeug am Donnerstagmittag (02.02.2017) auf einem nahe gelegenen Sportflugplatz gestartet und in etwa 40 Metern Höhe gegen den Mast der Anlage geprallt. Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig handelt es sich wohl um die erste derartige Kollision in Deutschland. Die Hintergründe des Absturzes sind noch unklar, ebenso die Identität des Piloten. Kurz nach dem Absturz suchten Rettungskräfte das Gebiet nach einem weiteren möglichen Opfer der zweisitzigen Maschine ab. Eine derartige Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht.

Stand: 02.02.2017, 15:54