Weiter Keime in Warendorfer Trinkwasser

Über die Feiertage hinaus wird das Wasser daher mit Chlor versetzt. Umwelthygieniker Thorsten Kuczius von der Uniklinik Münster sagte, dass das Chlor ist in einer sehr geringen Konzentration eingesetzt werde. Man könne maximal einen Chlorgeruch wahrnehmen, die Chlorkonzentrationen hätten in der Form keine schädigende Wirkung.

Weiter sagte der Umwelthygieniker: "A ber es muss irgendein Wasserwerk geben, in dem dieser Keim sich festhalten kann. Und deswegen muss weiterhin gechlort werden, um ganz sauberes Wasser zu bekommen. " Mehrere Filter und Rohre in den Wasserwerken wurden schon ausgetauscht - in der Hoffnung, den Keimherd zu finden.

Stand: 23.12.2016, 07:25