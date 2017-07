Jäger sollen junge Wildschweine jagen

Eigentlich beginnt die Jagdzeit für Wildschweine am 1. August. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat sich nun aber an die unteren Jagdbehörden gewandt und sie gebeten, die Schonzeit für ein bis zwei Jahre alte Tiere, sogenannte Überläufer, aufzuheben. Grund dafür ist die Afrikanische Schweinepest, die sich in mehreren benachbarten osteuropäischen Ländern ausbreitet.

Krankheit gefährdet auch Mastschweine

Die Krankheit ist für Schweine immer tödlich. Sie wird durch Wildschweine übertragen, gefährdet aber auch die riesigen Bestände an Mastschweinen in unseren Ställen. Jetzt soll gerade die Zahl der jungen, bald geschlechtsreifen, Wildschweine so klein wie möglich gehalten werden.

Überläufer zur Jagd freigeben

Dafür bittet die Landesregierung die Jagdbehörden in den Regionen, verstärkt Jagd auf junge Wildschweine zu machen. Während die Jagd auf Frischlinge, also Tiere, die jünger sind als ein Jahr, ganzjährig erlaubt ist, gilt für ältere Tiere eine Schonzeit vom 16. Januar bis 31. Juli. Diese sollen die Jagdbehörden jetzt kurzfristig aufheben.

Jagdbehörden kommen dem Wunsch nach

Einige Jagdbehörden, beipielsweise im Kreis Gütersloh und im Kreis Lippe, sind dem Wunsch des Ministerium bereits nachgekommen und haben die Schonzeit für Überläufer aufgehoben.