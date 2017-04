Anklage gegen Islamisten aus Lippstadt

Der Deutsch-Kasache aus Lippstadt war bereits 2015 aufgefallen, als er vergeblich versuchte, als Kämpfer nach Syrien einzureisen. Seither wurde er von der Polizei überwacht, erklärte Thomas Jungkamp vom Landgericht Dortmund am Mittwoch (19.04.2017).

Der nunmehr angeklagte Islamist "ist oft in einer Moschee in Hildesheim gewesen, die als Anlaufstelle für radikale Salafisten gilt" , so Jungkamp. Dort habe er sich weiter radikalisiert, "und spätestens zu diesem Zeitpunkt soll er dann den Entschluss gefasst haben, in Deutschland einen Sprengstoffanschlag zu verüben."

Nach Kauf einer Armbrust festgenommen