IS-Terrorist muss fünf Jahre in Haft

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat einen Tadschiken wegen Mitgliedschaft in der Terror-Miliz IS am Donnerstag (13.07.2017) zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 31-Jährige sich in Syrien dem IS angeschlossen hat. Der Mann hatte die Vorwürfe in der Hauptverhandlung im Wesentlichen bestätigt.

Festnahme in Warendorf

Nach Angaben des Gerichts war der Tadschike zunächst als Wachmann eingesetzt worden. Nach einer Verletzung bei einem Luftangriff habe er dann in der Verwaltung des IS -Machtapparates gearbeitet.

Der Tadschike war im September 2015 nach Deutschland als Flüchtling eingereist und hatte sich in Ennigerloh niedergelassen. Am 21. Juni 2016 war er dann in Warendorf festgenommen worden.