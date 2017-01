Hoetmar: Einziges Golddorf in NRW

Der Hoetmarer Martin Lilienbecker hatte schon am Donnerstag (26.01.2017) seine Pferde samt Kutsche nach Berlin gebracht - am Freitag ist er dann zur Feier des Tages damit durchs Brandenburger Tor gefahren. Und schon früh am Freitag machte sich eine komplete Dorf-Delegation mit Landrat und Bürgermeister auf den Weg in die Hauptstadt.

Siegerehrung auf der "Grünen Woche"

Am Freitagnachmittag gab es dann die lang erwartete Siegerehrung im Rahmen der "Grünen Woche" in Berlin. An dem Bundeswettbewerb hatten sich mehr als 2.400 Dörfer beteiligt, 33 davon kamen in die Schlussrunde, in der dann Hoetmar als einziges Dorf in NRW die Goldmedaille holte.

Die Dorfgemeinschaft erarbeitet die Projekte

Die Hoetmarer punkteten vor allem mit ihrem Dorfentwicklungskonzept. Mit 40 Projekten hatten sie das Dorf attraktiver und lebenswerter für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen gestaltet. An der Ausarbeitung hatte nahezu das gesamte Dorf mitgewirkt.

Dorfleben erneuert

Die Dorfbewohner haben zum Beispiel ein ehemaliges Läutehaus, eigentlich eine Ruine, in ein Begegnungszentrum umgebaut. Aus einem verwilderten Garten wurde ein Integrationsgarten, in dem nun Einheimische und Flüchtlinge gemeinsam ackern. Alle Projekte wurden ehrenamtlich und freiwillig von den Dorfbewohnern bewältigt. Vereine, Feuerwehr und Landjugend waren dabei und koordinierten die Arbeiten.

Mit dem Dorfwettbewerb ehrt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft alle drei Jahre bürgerliches Engagement für eine lebenswerte Zukunft auf dem Land.