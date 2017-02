Münsteraner "Höhlenmensch" ist tot

Ein als " Höhlenmensch von Pentling " bekanntgewordener Münsteraner ist tot. Die Leiche des 65-Jährigen wurde in einer Sozialwohnung gefunden, in der der Mann seit seinem Auftauchen gewohnt hatte. Wie die Bürgermeisterin von Pentling im Landkreis Regensburg, Barbara Wilhelm, am Dienstag (07.02.2017) mitteilte, starb er eines natürlichen Todes. Man habe gewusst, dass sein Gesundheitszustand nicht der beste gewesen sei.

Münsteraner hatte monatelang in Höhle gelebt

In dieser Höhle hatte der Münsteraner gelebt

Der 65-Jährige war Mitte Dezember in einer schwer zugänglichen Höhle oberhalb der Donau entdeckt worden. Dort hatte er nach eigenen Angaben mehrere Monate lang gelebt. Kurz vor Weihnachten zog er in eine Sozialwohnung.

Im Herbst 2014 hatte seine von ihm schwangere Frau ihn als vermisst gemeldet. Der aus Pentling stammende Mann war zuvor unvermittelt aus der gemeinsamen Wohnung in Münster verschwunden. Nach dem Wiederauftauchen des Mannes sagte die Frau, sie wünsche keinen Kontakt mehr zu ihm. Schließlich habe sie zwei Jahre lang vergeblich auf ein Lebenszeichen gewartet.