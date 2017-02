Landschaftsverband Westfalen-Lippe verabschiedet Milliarden-Haushalt

Verband hat Ausgleichsrücklage bald aufgebraucht

Der LWL braucht viel Geld, auch die 2,2 Milliarden Euro, die seine Mitglieder an den Verband abführen, reichen nicht aus. Die Konsequenz: die Ausgleichsrücklage wird Ende des Jahres wahrscheinlich aufgebraucht sein.

Umlage wird wahrscheinlich weiter steigen

LWL übernimmt viele soziale Aufgaben für Kommunen

Die Kreise und Städte müssen in den nächsten Jahren voraussichtlich noch mehr zahlen. Denn für sie übernimmt der LWL viele Aufgaben, etwa in der Behinderten- und Jugendhilfe. Fast 90 Prozent des Haushalts, also weit über 3 Milliarden Euro, fließen in soziale Aufgaben, vor allem in die so genannte Eingliederungshilfe - die Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung.

Allein bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung rechnet der Verband mit rund 165 Millionen Euro Mehrausgaben im Vergleich zu 2016. Höhere Kosten entstünden durch neue Sozialleistungen im nordrhein-westfälischen Inklusionsstärkungsgesetz, im Bundesteilhabe- sowie im Pflegestärkungsgesetz, hieß es am Donnerstag (02.02.2017) in der Landschaftsversammlung in Münster.