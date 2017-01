Wulfener Hallenbad verliert Tausende Liter Wasser

Wegen eines Rohrbruchs bleibt das Hallenbad in Dorsten-Wulfen nun noch mindestens eine Woche lang zu. Das teilten am Montag (09.01.2017) die Stadt und der private Betreiberverein mit. Über Nacht flossen quasi unbemerkt rund 400.000 Liter Wasser aus dem Schwimmbecken in den Keller.

Noch mindestens eine Woche bleibt das Bad gesperrt

Das Leck war schnell ausgemacht: Im Schmutzwasser-Behälter sind offenbar mehrere Rohre gebrochen. Dadurch landeten auch größere Mengen Schlamm im Keller. Viele Freiwillige haben bei den Aufräumarbeiten geholfen.

Fachfirma repariert den Schaden

Durch die vielen Abflüsse im Keller konnte das Wasser zwar schnell in die Kanalisation sickern, aber teuer wird es trotzdem. Der Verein schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Noch ist nicht klar, ob die Versicherung einspringt. Wenn nicht, wäre der Verein existenziell bedroht. Eine Fachfirma wird den Schaden nun begutachten und reparieren. Es ist noch viel zu tun, bis die ersten Badegäste hier wieder ihre Runden drehen können.