Mehr Geld für Halbwaisen ab 2017

Als sich der Bundestag an einem kalten Dienstagabend im Dezember 2015 mit dem sperrig klingenden Thema „Halbwaisenrente“ beschäftigte, lag ein langer Sitzungstag hinter den Abgeordneten. Für Hermann Beckmann auf der Zuschauertribüne war es der Moment, für den er sechs Jahre lang gekämpft hatte. Es war 21.15 Uhr, als eine Mehrheit der Abgeordneten schließlich für die Gesetzesänderung stimmte, für die er so lange gekämpft hatte. "Ich habe erst applaudiert, was verboten ist. Und dann geheult - das ist immerhin nicht verboten", erinnert sich Hermann Beckmann.

Halbwaisen konnten nicht familienversichert sein

Zum 01.01.2017 ist das Gesetz nun in Kraft getreten. Sein Kampf hatte 2010 begonnen, nachdem seine Tochter Maike mit 37 Jahren gestorben war. „Sie war gerade in einer Praxis als Allgemeinmedizinerin eingestiegen, hatte an dem Dienstag noch völlig normal gearbeitet, ins Bett gegangen, liegt morgens tot im Bett. Die Jungs kommen rein, der Kleine war gerade drei, tippt sie an und sagt: ‚Mama, aufstehen!‘ Der Große war fünf, kriegt mit, die steht nicht mehr auf und rennt schreiend raus.“

Zwischen 10 und 40 Prozent gingen für die Krankenversicherung drauf