In NRW fehlen Grundschullehrer

Die Kreise in Südwestfalen suchen dringend Grundschullehrer. Im Märkischen Kreis zum Beispiel konnten nur fünf von 20 ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW hat der Grundschullehrermangel in Südwestfalen und anderen Teilen Nordrhein-Westfalens vor allem eine Ursache: "Der Job ist unattraktiv geworden. Grundschullehrer verdienen bis zu 600 Euro im Monat weniger als ihre Kollegen im gehobenen Dienst etwa an Berufskollegs oder Gymnasien" , sagte Berthold Paschert, Sprecher der GEW in NRW , dem WDR am Mittwoch (26.07.2017).

Kaum Bewerbungen

Gerade in entlegenen Gebieten sei es deshalb besonders schwierig, offene Stellen zu besetzen. "Es gibt kaum Bewerbungen" , sagte Paschert. Das Problem beschränke sich allerdings nicht auf ländliche Regionen. Einen eklatanten Mangel an Grundschullehrern gebe es auch in nordrhein-westfälischen Ballungsräumen wie Köln, Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Remscheid und Wuppertal.