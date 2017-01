Germanwings-Absturz: Doch noch neue Ermittlungen?

Die Entscheidung sei politisch motiviert, sagte Krause. Offensichtlich sei es nicht gewollt, dass das gesamte Luftfahrt-Kontrollsystem in Deutschland in Frage gestellt werde. Den Angehörigen der Opfer ginge es jedoch nicht nur um Aufklärung, sondern gerade auch darum, dass sich eine solche Tragödie nicht wiederholen dürfe.

Verfahren gegen Ende der Ermittlungen?

Der Berliner Anwalt Roland Krause vertritt gemeinsam mit weiteren Kollegen unter anderem die Angehörigen einer Schulklasse aus Haltern am See. Die 16 Jungen und Mädchen, sowie zwei Lehrerinnen waren am 24. März 2015 ebenfalls an Bord der Unglücksmaschine, als sie in die französischen Alpen prallte.

Krause will seinen Mandaten nun raten, sich rechtlich gegen die Einstellung der staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zu wehren. Dies wäre dann ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren, also eine Prüfung der Entscheidung vor Gericht. Allerdings gehe das nicht sofort. Man müsse zunächst noch die formelle Bestätigung abwarten, dass das Verfahren tatsächlich eingestellt sei, so Krause.

Staatsanwalt weist Kritik zurück

Staatsanwalt Christoph Kumpa